Във Франция съществува поверие, че консумацията на сирене преди сън води до странни и ярки сънища. Науката обаче сочи в друга посока: съдържанието на сънищата се формира от комбинация от личност, преживявания и психологическо състояние, а не от камамбер или чедър.

Защо понякога сънищата изглеждат хаотични и случайни, а друг път — потапящи и изненадващо логични? Ново изследване показва, че причината не е случайността.

Учени от IMT School for Advanced Studies Lucca оспорват разбирането, че сънищата са просто произволен страничен продукт на ума. Проучването, публикувано в Communications Psychology, посочва, че сънищата се оформят от система, повлияна от когнитивни процеси, емоции и контекст.

Изследването анализира над 3700 описания на сънища и преживявания в будно състояние от 287 участници на възраст между 18 и 70 години.

В рамките на две седмици доброволците записват преживяванията си, докато учените събират подробни данни за качеството на съня, когнитивните модели, личностните черти и психологическите характеристики.

След това изследователите използват усъвършенствани методи за обработка на естествен език (NLP — вид изкуствен интелект), за да анализират начина, по който участниците описват ежедневието и сънищата си.

Сънищата не са случайни

Резултатите показват, че сънищата далеч не са хаотични — в тях се откриват ясни модели. Те отразяват комбинация от вътрешни характеристики и външни влияния. Хората, чиито мисли през деня често прескачат между несвързани теми, по-често сънуват фрагментирани и бързо променящи се сънища. Онези, които възприемат сънищата като значими, ги преживяват като по-живи и потапящи.

Външните събития също играят роля. По време на COVID-19 сънищата са станали по-интензивни и често са били свързани с ограничения и изолация. Тези модели отслабват с връщането към нормалния живот, което показва, че сънищата се променят заедно с психологическото ни състояние.

Ежедневието — но преобразено

Вместо просто да възпроизвеждат реалността, сънищата я трансформират. Обичайни места като работни пространства, болници или училища рядко се появяват като точни копия. Вместо това те се пренареждат в необичайни и често сюрреалистични сцени, които смесват различни контексти и гледни точки.

„Нашите резултати показват, че сънищата не са просто отражение на минали преживявания, а динамичен процес, оформян от това кои сме и през какво преминаваме“, казва водещият автор Valentina Elce.

Изследването показва също как изкуственият интелект може да подпомогне науката за сънищата. NLP моделите анализират описанията със сходна точност на тази на човешки оценители, което отваря нови възможности за изследване на съзнанието, паметта и психичното здраве в по-голям мащаб.

Така че, макар сиренето вероятно да няма голямо влияние върху нощните ни приключения, сънищата се оказват резултат от измерими фактори — както вътрешни, така и външни.