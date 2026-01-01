Честванията по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание в Панагюрище приключиха с 3D мапинг шоу под надслов „Свободата не мълчи“ и концерти.

Присъстващите видяха образите на видни революционери, участвали в Априлската епопея през 1876 г., прожектирани на сградата на читалището и сцената в центъра на града. Спектакълът съчетава иновативен 3D мапинг, светлинно шоу, музикална програма и драматизация. Програмата включваше още концерти на различни изпълнители.

БТА

Преди това в събота се състояха военно-историческият фестивал "Живата история" и всенародно поклонение. Фестивалът пресъздаде важни моменти от българската история, включваше въстановки на битки, облекла и бит от различни епохи. В него участваха реконструктори от клубове "Традиция".

Открита бе и обновената Алея на свободата в местност Оборище. Напълно ремонтираният път от изхода на Панагюрище до подножието на паметника на априлци в историческата местност „Оборище“ е с дължина 7 километра и е възстановен по инициатива и с дарения на стойност над 2 милиона евро от „Асарел-Медет“ АД.

Ден порано беше представена военно-историческата възстановка "Мъжество и саможертва - Панагюрище 1876" от Национално дружество "Традиция" в Националния мемориален комплекс "Априлци" в Панагюрище.

Бяха показани исторически достоверни епизоди от обявяването на въстанието в столицата на IV-ти революционен окръг, героичната десетдневна защита на Панагюрище от въстаниците и кървавите драматични събития, съпътстващи потушаването на бунта.

В петък програмата включваше литийно шествие, панихида, откриване на аудио-визуалната инсталация "Панагюрище 1876 г. - светиня на националния дух!" и тържествена проверка-заря, в която се включи президентът Илияна Йотова.

Програмата започна на 30 април с организираната от БТА конференция на тема "150 години от Априлското въстание - 1876 г."