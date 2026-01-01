В новия епизод на „Храмът на историите“ Мариан Станков - Мон Дьо се среща с Константин Трендафилов, по-известен като Папи Ханс.

„Всеки път, когато застана на този стол, получавам синдрома на бялата престилка. Имам ниско кръвно, а като дойде лекар да ми го измери, става 200 на 150. Същото е и тук. Това е третият път, в който сядам на този стол. Гледам предишните интервюта и си казвам: „Тук съм си повярвал много“, а после гледам друго и си казвам: „Какъв съм смачкан“. Постоянно се опитвам да си ударя шамар и да се сваля на земята – да казвам истината, без прекомерно самочувствие, но и без изкуствена скромност. Много е трудно“, призна Папи Ханс.

„20 години ни лъжат какво е поп музика“

Папи Ханс постави под въпрос начина, по който се оформя вкусът на публиката през годините.

„Престъпление ли е срещу културата на България, ако 10–20 години лъжеш хората какво е поп музика, а хората слушат, плащат и искат да ходят на друго нещо? Според мен е престъпление.“, заяви той.

Според него разминаването между това, което се налага като „поп“, и това, което хората реално търсят, води до изкривяване на музикалната среда.

„Моята награда са хората“

Изпълнителят беше категоричен, че не се стреми към признание от индустрията, а от публиката.

„Никога няма да преклоня глава, никога няма да целуна ръка, никога няма да се подмажа на някой, за да ме пусне, да ме ротира, да ме покаже, да ми даде наградка. Моята награда са хората, които ми знаят песните.“, подчерта Папи Ханс.

По думите му именно връзката с публиката е най-важният критерий за успех – много повече от ефирното време или статуетките.

„Тръгнах си, защото бях унижаван“

Папи Ханс коментира и решението си да напусне музикални награди, което предизвика широк обществен отзвук.

„Тръгнах си както си тръгва всеки човек, когато види, че е викнат на някое място, за да бъде унижаван, а не да бъде празнуван.“, сподели той.

Той подчерта, че не иска да бъде запомнен със скандали, а с музиката си и посланията в нея.

„Според задкулисието аз не съм сред топ 15 на поп артистите в страната. Според реалността това не е точно така.“, казва той.

„Всички, които разчитат на радиостанциите, за да бъдат актуални, искат най-малко да съществува човек като мен, който не се върти по радиостанциите, който просто има кабел за интернет.“, допълва Папи Ханс.