Свлачището на пътя Смолян – Пампорово остава активно. Движението в края на село Стойките по обходния път се извършва само в една лента заради пропаднала подпорна стенa, съобщи областният управител на Смолян Зарко Маринов пред NOVA.

Последователните действия след бедствието обаче вече са започнали, като предстоят поне месец детайлни геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания, след което ще са необходими минимум три месеца за проектиране, заяви пред БНТ служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той подчерта, че при инцидента няма жертви заради навременните мерки за обезопасяване на участъка и спиране на трафика.

Едва след въпросните проучвания и проектиране ще стане ясно дали изобщо в района може да бъде възстановен път или ще се наложи изграждане на друго съоръжение, като мост. По думите на Найденов става въпрос за свлачище с огромен мащаб, а проблемът е резултат от натрупвана с времето безотговорност.

Служебният министър припомни за предишни мащабни поръчки за укрепване на свлачища, при които са били раздадени значителни аванси, но реално са завършени едва няколко обекта. Според него подходът занапред трябва да бъде поетапен – „свлачище по свлачище“, с фокус върху ограничен брой обекти, но с пълна мобилизация на ресурса.

В същото време експерти предупреждават, че свлачището остава активно. Усложнената метеорологична обстановка, включително снеговалеж в района, допълнително затрудни ситуацията. Обходните маршрути създадоха проблеми заради недостатъчно почистване. Движението на тежкотоварни камиони през прохода Превала временно беше ограничено.

Областният управител Зарко Маринов заяви, че състоянието на обходните пътища е сериозен проблем и разкритикува Агенция „Пътна инфраструктура“ за липса на адекватни действия. Той посочи, че ще бъдат предприети мерки, включително сигнали до компетентните институции и доклад до министър-председателя с конкретни предложения. По думите му и по алтернативния маршрут през село Стойките има свличане, като движението там е ограничено в едната лента заради пропаднала подпорна стена.

Маринов допълни, че макар да няма данни за проблем с близките съоръжения, ще бъде поискано допълнително обследване от специализирани институции. От своя страна кметът Николай Мелемов настоя за цялостно проучване на района, като припомни, че в миналото е имало подобно свлачище, което е било успешно укрепено.

Според геолога Стефан Велев процесът на свличане продължава, макар и с по-нисък интензитет. Той обясни, че подобни явления не спират рязко, а затихват постепенно във времето. По думите му основните фактори за възникването на свлачището са три – преовлажняване на почвата, наличие на наклон и подходяща повърхност, по която земните маси да се плъзгат.

Велев подчерта, че именно водата е ключовият фактор и при бъдещи укрепителни дейности трябва да се обърне сериозно внимание на дренажа, за да се предотврати ново преовлажняване. Той изрази и притеснение, че често се прилагат неефективни превантивни мерки и неправилни укрепителни решения, което увеличава риска от подобни инциденти.