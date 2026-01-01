„Пирогов“ отваря врати за Академия за родители "Първа помощ за малките герои" 2026.

На 16 май 2026 г., събота, водещи специалисти с педиатричен профил обединяват сили, за да научат родителите как да реагират възможно най-адекватно при най-често срещаните спешни състояния в детска възраст, информираха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и апешна медицина.

В това издание на пироговската родителската академия обучението отново ще бъде със силно застъпена практическа част. По време на академията родителите усвояват най-важните техники за адекватна реакция в различни спешни състояния. Този път фокусът е върху състоянията в най-топлия сезон – лятото, когато децата са най-активни заради ваканцията.

Желаещите могат да се включат, като се запишат онлайн през мобилното приложение на „Пирогов“. Сборният пункт е в 8:55 часа в рапортната зала "Проф. Емил Таков" на спешната болница, която се намира на втория етаж (над Спешно отделение - възрастни).