Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви в ефира на БНР, че екипът му е подготвил ключовите законопроекти по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със създаването на деполитизирана антикорупционна комисия и усъвършенстването на механизма за разследване на главния прокурор. Те вече са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия, като според него приемането им би било положителна стъпка за развитието на правосъдието.

В интервю за предаването „Неделя 150“ министърът коментира и очаквания избор на нов Висш съдебен съвет, като подчерта, че акцентът не трябва да пада толкова върху сроковете, колкото върху качеството на подбора, особено при парламентарната квота. По думите му не е решаващо дали изборът ще се случи в рамките на три или шест месеца, още повече че настоящият състав на ВСС е с отдавна изтекъл мандат.

Янкулов отбеляза, че доброто темпо предполага първо промяна в правилата за избор на законово ниво, което изисква време и внимателно обмисляне. Според него прекаленото бързане крие риск от неправилни решения. Той припомни структурата на ВСС – 22 членове, от които 11 се избират от парламента и 11 от съдебната власт, като по право в състава влизат и председателите на върховните съдилища и главният прокурор.

Министърът изрази позиция, че само с парламентарната квота не може да се постигне съществена промяна в облика на съвета, като ключово значение има и изборът на професионалната квота. По думите му съдии, прокурори и следователи от години имат нормативната възможност да отстояват своята независимост и до голяма степен от тях зависи какъв ще бъде резултатът от избора.

Според Янкулов проблем остава организацията на прокурорската колегия, която е съставена основно от настоящи или бивши подчинени на главния прокурор. Той смята, че включването на външни за системата лица чрез парламентарната квота би могло да създаде необходим баланс и да ограничи вътрешните зависимости. В момента, по думите му, начинът на работа в колегията съответства изцяло на политиките на ръководството на прокуратурата, което не би трябвало да се случва.

Министърът подчерта, че е трудно да се намери бързо решение на този проблем и че дори качествен избор на парламентарната квота няма да доведе до съществени промени, ако професионалната общност продължи да действа по досегашния модел. Това обаче не бива да спира парламента да проведе необходимия избор.

По думите му реформите в съдебната власт са бавни, сложни и често противоречиви процеси, чиито резултати трудно могат да се предвидят. Дори при добър избор на нов състав на ВСС не бива да се очакват бързи резултати. Янкулов предупреди, че създаването на нереалистични очаквания у обществото може да доведе до негативи впоследствие.

Той беше категоричен, че качествената промяна, особено в институции като прокуратурата, която дълги години страда от управленски дефицити, е дългосрочен процес. Според него тенденцията в развитието на съдебната система трябва да бъде обърната, но това не може да стане в кратки срокове.

На въпрос на журналисти след интервюто той заяви, че не е получил покана да остане министър в редовната власт.