България е сред водещите в Европейския съюз по използване на физически наказания за деца. Две трети от родителите признават, че са посягали на най-малките.

Философията за „възпитателния шамар” е част от народопсихологията на българина от десетилетия – от култови фрази като „Со кротце, со благо и со малце кьотек” или „Тоягата е излязла от рая”, до култови реплики от български филми - това са нагласи, които днес все по-често срещат отпор от специалистите.

„Това не е нито нормално, нито добро за когото и да било”, обяснява психотерапевтът Детелина Стаменова пред NOVA.

„Можем да кажем, че всички тези фрази – „Бият го, за да стане човек” или „И мен ме биха и станах човек”, са начин, по който всеки един от нас се опитва да оправдае момента, в който си изпусka нервите”, обяснява Мария Брестничка от Националната мрежа за децата.

„Възпитание и шамар не стоят в едно изречение”, категорична е Стаменова.

Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие. „Такива изследвания се правят от много години и винаги резултатите са скандално високи за България”, обяснява Детелина Стаменова.

Според последни данни на УНИЦЕФ за 40% от родителите шамарите са основен метод за възпитание. Преди нас в Европейския съюз е само Румъния. А най-малко агресия срещу децата има в Швеция – около 2%.

На какво всъщност учи шамарът? Каква е възпитателната му роля? „На нищо. Шамарът ни учи да толерираме садизма”, казва Стаменова.

„Много голяма част от родителите – около две трети – докладват, че са използвали някога телесно наказание над децата си. За сметка на това обаче всички се чувстват виновни, гневни и изпитват срам след това”, казва Брестничка.

„Продължавам да се изненадвам колко много родители споделят за този тип „възпитателен метод“, защото той е прилаган върху тях, защото са безсилни и защото не осъзнават колко вреди”, казва Детелина Стаменова.