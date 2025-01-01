Общинският съвет в Пловдив отложи за следващата сесия предложението, с което се позволяваше на кмета да открие обществена поръчка за възлагането на 29-те линии на градския транспорт в Пловдив.

Предложението за втори път не бе прието от Общинския съвет, след като на предишната сесия то бе отхвърлено от мнозинство. След днешното двучасово обсъждане общинските съветници не постигнаха съгласие. С 24 гласа "за", три "против" и 20 "въздържал се" те гласуваха точката да бъде отложена за следващата сесия.

Обсъждането започна с изказване на депутата Манол Пейков, който каза, че Пловдив е известен с нередовния си и зле управляван градски транспорт. По думите на Пейков, докато в големите европейски градове билетите могат да се купуват електронно, в Пловдив все още се използват хартиени билети, които се късат на ръка, а автобусите са стари и мръсни.

По време на дебатите общинският съветник Костадин Георгиев „Съединени за Пловдив“ предложи точката да бъде отложена за преработка и в нея да бъдат заложени четири обособени позиции, както и изискване поне 50% от автобусите да разполагат с рампи за хора с увреждания и майки с колички.

Борислав Инчев от „Браво, Пловдив“ предложи срокът на договора да бъде намален от 10 на 6 години, но предложенията им не бяха приети.

Заместник-кметът Александър Държиков каза, че след пет дни изтича поредната спешна мярка за 13 линии и общината вече е поискала от областния управител нова временна процедура, за да покани превозвачите да подпишат договори за още шест месеца. По думите на Държиков, за да се прекрати този порочен цикъл, трябва да се премине през нормалната процедура за обществена поръчка.

„Искаме добър градски транспорт и го искаме утре, а отлагаме поръчката. С фирмата „Тикси“ всяка седмица водим разговори за оборудване на автобусите с валидатори за електронно таксуване, но работим по спешна мярка. Как да го направим това“, попита съветниците кметът на Пловдив Костадин Димитров.