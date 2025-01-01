След изключително тревожния и недопустим случай с неправомерно видеонаблюдение в тоалетните на столичното 138-о Средно училище кметът на район "Люлин" Георги Тодоров предприема действия за гарантиране на сигурността и правата на децата в образователните институции в района. Това съобщиха от районната администрация.

Тодоров изиска от директорите пълна и подробна информация за наличното видеонаблюдение, начина на неговото изграждане, съгласуване и съответствието му с действащото законодателство и подзаконови нормативни актове. Паралелно с това районната администрация се ангажира да извърши цялостен одит на всички системи за видеонаблюдение в училищата. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично, информират от районната администрация.

Пускат под гаранция от 5000 лева бившия директор на 138-о училище

Кметът на Люлин подчертава, че образователната среда трябва да създава сигурност и доверие. Според него училището трябва да бъде мястото, където децата се чувстват защитени, а не наблюдавани по начин, който нарушава личното им достойнство. Това е граница, която не подлежи на компромис, отбелязва Тодоров. Той изразява пълно разбиране към тревогата на родителите и заявява, че спокойствието на семействата и защитата на децата стоят над всякакви административни удобства или пропуски.

Районният кмет призовава всички родители, при съмнение или установяване на нередност, незабавно да уведомяват районната администрация. Всеки сигнал ще бъде разгледан сериозно, проверен и ще последват действия.

През миналата седмица в Министерството на образованието и науката постъпи информация, че директорът на 138-о СУ "Проф. Васил Златарски" в София е задържан.

Камерите в една от тоалетните в 138-о училище били насочени директно към писоарите

Кметът на София Васил Терзиев призовава органите да проведат разследване в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси относно случая в 138-о Средно училище.

Единадесет камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски", каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор от Столична дирекция на вътрешните работи.

Директорът на 138-о училище в София е заявил, че не знае нищо за скритите камери в тоалетните на училището. Това каза заместник-директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Добромир Брешков по време на изслушване в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище Александър Евтимов. Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.