Директорът на 138-о училище не е член на „Продължаваме Промяната“. За първи път става и. д. директор на училище в Костинброд по покана на кмета от ГЕРБ. Оттам тръгва “кариерата” му като директор. Това се посочва в позиция на "Продължаваме промяната" по повод атаката срещу партията, свързана с директора на 138-о училище в София, съобщават от пресцентъра на формацията.

"Директорите на училища се избират в конкурси от комисии, доминирани от Регионалните управления на образованието (РУО). Кабинетът "Денков" не е сменял ръководителя на РУО София, назначен по времето на ГЕРБ", се отбелязва в позицията.

"Тази атака е отчаяна предизборна кампания с лъжи на гърба на истински проблем, който обаче няма общо с управлението на ПП-ДБ. И трябва да се реши от сегашните управляващи, които са го създали", заявяват от партията и допълват: "И компроматите им станаха компоти”, допълват от ПП.

Пеевски: Бившият директор на 138-о училище е на свобода заради политически чадър

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски попита поради политически зависимости ли Софийският районен съд освободи под гаранция директора на 138-о училище.

"Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", коментира Делян Пеевски, според когото това е възможното обяснение за "снизходителността" на СРС.

Вчера Софийският районен съд пусна под парична гаранция от 5000 лв. директора на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов. Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.