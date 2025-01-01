Директорът на 138-о училище „Проф. Васил Златарски” в София обжалва задържането си за 24 часа.

Той обяви пред журналисти, че не е слагал камерите и твърди, че те са поставени преди той да бъде назначен. Той каза още, че вчера е разбрал, че има камери в тоалетните.

Припомняме, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на столичното 138 СУ "Проф. Васил Златарски" в София. Записите отивали директно в телефона на директора, освен в неговия кабинет. В дома му пък са открити 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които потенциално се съхраняват записи от камерите. Това стана ясно по време на брифинг на директора на СДВР Любомир Николов заедно с говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев след относно ареста на Александър Евтимов.

От думите на главен комисар Николов по-рано стана ясно, че в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка във въпросното училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения, тоест тоалетните на училището има камери, които снимат учениците.

"Незабавно сме формирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала, като пристигайки на място колегите наистина установяват, че в тоалетните има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните и има скрити камери за видеонаблюдение. С помощта на колегите от "Киберсигурност" извършихме проверка и установихме, че от тези камери по изградени специални трасета сигналът стига до кабинета на директора. Тези записи са гледани само и единствено от директора. Нещо повече от компютъра, който той държи в кабинета си, има приложение, което прехвърля тези записи в мобилния му телефон, който се явява личен", обясни шефът на СДВР.