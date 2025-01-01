Според лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски Софийският районен съд е пуснал на свобода директора, обвинен в незаконно заснемане на видеа от ученически тоалетни, заради политически чадър от ПП-ДБ.



Решението на Софийския районен съд да освободи под гаранция от 5 хиляди лева училищния директор, поставил камери за видеонаблюдение в писоарите и тоалетните на момчета и момичета, свързани с неговия телефон, е груба провокация срещу морала и традиционните ценности на българите, посочват от ДПС.

Пускат под гаранция от 5000 лева бившия директор на 138-о училище

Скандалът с Александър Евтимов, директор на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София, избухна на 16 декември 2025 г., когато беше арестуван и прокуратурата му повдигна обвинения за създаване и разпространение на порнографски материали с непълнолетни.



Случаят предизвика обществено възмущение.



Нещо повече - този случай засили обществената тревога за сигурността на децата и компрометира и без това ниското доверие в институциите. Съдебният състав, постановил освобождаването, обаче не демонстрира очакваната чувствителност към реакцията на родителите и учителите, които остро осъждат всеки, който е злоупотребил с деца. Не показва и отношение към риска от нанасянето на трайни щети върху детската психика с подобни злоупотреби, посочват още от ДПС.



Въпросът е - Защо? Дали защото не съзнава отговорността на обществото да предпазва децата си от опасни индивиди или поради политически зависимости и проява на уродливото явление “двоен аршин”?, питат от ДПС.



Според Делян Пеевски, Евтимов е назначен в мандата на премиера на “Сглобката” Денков и кмета на София Васил Терзиев. И двамата от ПП-ДБ. Той е явен активист и поддържник на партиите на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Това е възможното обяснение за снизходителността на СРС.



По думите му е възмутително, че се разпъва партиен чадър за извършител на деяние, което застрашава най-уязвимите и ценните за обществото - децата.



Лидерът на ДПС определи като цинично решението на СРС да пусне на свобода обвинения Александър Евтимов. "В целия цивилизован свят има много сурова политика спрямо педофилите. Те не само понасят цялата строгост на закона, но са разобличавани и оповестявани масово и чрез медиите, за да бъдат защитени децата и устоите на семейните ценности".

От ДПС ще внесат предложение за увеличаване на наказанията за разпространение на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.