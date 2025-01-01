Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност, съобщиха от МОН. Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост.

Задържаха директор на столично училище заради скрити камери в тоалетните

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

Страх сред родителите след ареста на училищен директор заради камери в тоалетните

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.

Незаконните камери в тоалетните в 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той подчерта, че от СДВР работят с неоспорими факти. „Първият факт, който установихме, е, че в помещенията на директора беше намерена фактура, описваща техниката, открита в училището, в това число 11 камери. Фактурата посочва четири камери, но също така бяха открити и следи от поставени допълнителни устройства, които вероятно са били премахнати заради дефект, а на тяхно място са поставени камерите, които ние намерихме“, заяви Николов.