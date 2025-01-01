Съдът в италианския град Акуила, област Абруцо, отхвърли жалбата на британско-австралийска двойка, срещу решението трите им деца да бъдат настанени в дом за непълнолетни, лишени от родителски грижи, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Австралийката Катрин Бирмингам и британският ѝ съпруг Нейтън Тревалиън са отглеждали децата в къща без електричество и течаща вода в гора близо до село Палмоли, област Абруцо.

През октомври съдът постанови, че децата на двойката трябва да отидат в дом, и в момента те живеят в такъв във Васто, където майката може да бъде с тях за определено време през деня.

Миналия месец двойката се съгласи временно да се премести във фермерска къща, построена от местен ресторантьор, докато собственият им дом бъде ремонтиран, като по този начин те ще бъдат подпомогнати в процеса на връщане на попечителството.

Решението децата да бъдат настанени в дом предизвика критики от страна на правителството. Министърът на правосъдието Карло Нордио го нарече „сериозно“ и нареди проверка, а вицепремиерът и министър на устойчивата инфраструктура и транспорта Матео Салвини го сравни с отвличане.