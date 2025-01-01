Пловдивският общински инспекторат ще има нов директор от началото на ноември, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Инж. Пламен Спасов ще оглави Пловдивския общински инспекторат (ПОИ), като ще поеме управлението му на 3 ноември, когато е предвидена среща с екипа. Амбицията му е да надгради текущите дейности и да въведе допълнителна ефективност и прозрачност в работата на институцията. Договорът на досегашния директор Костадин Костов ще бъде прекратен по взаимно съгласие, се посочва в съобщението.

„Очаквам от новото ръководство на ПОИ да укрепи контрола, да повиши оперативността и да създаде по-ефективна връзка между администрацията и гражданите. Считам, че опитът на инж. Спасов в областта на общинското управление ще бъде от полза за Инспектората и за града“, посочва кметът на Пловдив Костадин Димитров, цитиран в съобщението.

Инж. Спасов e завършил Техническия университет в София – филиал Пловдив, има и следдипломна квалификация по фирмен мениджмънт. Бил е два мандата кмет на Община „Родопи“.

БТА припомня, че в края на август кметът на Пловдив Костадин Димитров освободи от длъжност директора на общинското предприятие „Градини и паркове“ Антон Георгиев заради трагичен инцидент, при който клон падна на бул. "Марица-Север" и причини смъртта на 78-годишен мъж.