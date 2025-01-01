Служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“– Пловдив е отстранен временно по разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов след пътен инцидент и положителен тест за наркотици, съобщава пресцентърът на Министерството на транспорта и съобщенията.

В петък инспекторът е причинил пътен инцидент със служебен автомобил пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход служителят е бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци, информират от министерството.

На мястото на инцидента е пристигнал екип от сектор „Пътна полиция“– Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат, като е взета кръвна проба за лабораторно изследване.

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспекторът още вчера е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая.

По повод на инцидента вицепремиерът е изразил искрени извинения от името на министерството на пострадалите, съобщават от ведомството.

Двамата потърпевши са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Днес служителят на Областен отдел „Автомобилна администрация" - Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието и да поднесе лично своите извинения.

Преди няколко дни в Русе Гроздан Караджов съобщи, че десет служители на „Автомобилна администрация“ са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми. Той поощри фирмите да подават сигнали, когато служители на „Автомобилна администрация“ са им поискали „такса спокойствие“ или са ги рекетирали под каквато и да е друга форма.