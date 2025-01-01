Бързо производство за шофиране на автомобил след употреба на алкохол е започнато от служители на Районното управление в Радомир, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

20 минути след полунощ на 22 декември в града е бил проверен лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 40-годишна жена от село Радибош.

При изпробването ѝ с техническо средство за алкохол е отчетен положителен резултат – 1,88 промила в издишания въздух. Жената дала кръвна проба за химичен анализ и е задържана за срок до 24 ч. по Закона за МВР.

Заедно с нея е задържан и 46-годишният ѝ приятел, който бил в автомобила и се държал грубо и предизвикателно спрямо органите на реда.

Работата продължава под надзора на прокуратурата.