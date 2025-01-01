Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Антон Урумов – съдия в Софийски градски съд, определен по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност. Това съобщават от Висшия съдебен съвет.

Съдия Антон Урумов е избран за прокурор, разследващ обвинител номер 1

Решението на Прокурорската колегия може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.