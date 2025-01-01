Днес, 22 декември 2025 г., Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание. Искането е за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание, с което не е прието предложението на Президента на Република България за произвеждане на национален референдум.

Въпросът, предложен за референдума, е: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. Президентското предложение е внесено на 12 май 2025 г., гласувано от Народното събрание на 3 декември 2025 г. и обнародвано в Държавен вестник бр. 104/2025 г.

„Възраждане“ отново внася искане до КС за отхвърленото предложение за референдум

Конституционният съд ще разгледа дали отказът на Народното събрание да приеме предложението за референдум е в противоречие с Конституцията на Република България. Решението на съда ще определи дали въпросът за въвеждането на еврото може да бъде подложен на национално допитване.

В петък, 19 декември, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви, че отново ще внесат искане до КС за отхвърленото предложение за референдум.

В началото на декември със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г."

Въпросът беше внесен от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Настоящият председател на парламента Рая Назарян обяви, че е разпределила въпроса по комисии, веднага след като е било обнародвано решението на Конституционния съд в Държавен вестник.