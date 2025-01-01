След броени минути предстои да внесем поредно искане до Конституционния съд (КС) във връзка с отхвърленото предложение на президента за произвеждане на референдум за запазване на българския лев. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Предложението на държавния глава Румен Радев за инициирането на референдум беше формулирано така: „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута – евро, през 2026 година?“.

„Второто нещо, което внесохме, само че в деловодството на Народното събрание, е предложение за вземане на решение, с което да се отмени взетото решение от правителството в оставка за предоставяне на минимум 1,2 млрд. лв. подарък за Украйна, което беше взето преди броени часове“, съобщи Костадинов. Според него правителството в оставка е взело това решение нелегитимно и не представлява вече българския народ.

Лидерът на „Възраждане“ определи като „дребнотемие“ и „сценки“ случващото се в парламента по отношение на искането от ПП-ДБ охраната на Делян Пеевски от НСО да бъде свалена – нещо, което беше прието вчера на първо четене в Комисията по вътрешен ред и сигурност.

Най-доброто нещо е това Народно събрание да спре да работи още днес, смята Костадинов и обвини ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС за поправките, направени по време на сглобката.

Костадинов коментира и решението на президента Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание след Нова година.

„Най-логичното нещо е да даде мандата в началото на януари – ние така предположихме, че ще стане“, добави той и допълни, че най-вероятно въртележката с мандатите ще се извърти до края на януари 2026 г., за да може предсрочните парламентарни избори да бъдат или на 22, или на 29 март.

Що се касае до искането на държавния глава за 100% машинен вот, лидерът на „Възраждане“ припомни, че такава е и тяхната позиция от години.

„Категорично сме против хартиения вот, това сме го казвали много пъти. Радваме се, че има същата позиция като нас за пореден път“, каза още Костадинов.