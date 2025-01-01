Криминалисти иззеха 950,82 грама марихуана в Казанлъшко, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Стара Загора

На 6 ноември е извършена проверка на адрес в село Горно Сахране, обитаван от 22-годишен мъж.

В дървена постройка в имота са намерени множество изсъхнали и начупени стръкове с различна големина със суха зелена листна маса и съцветия със специфична миризма.

Изготвената експертиза установява, че това е марихуана - с тегло 950,82 грама.

Мъжът е бил задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.