Жена е загинала при пътнотранспортно произшествие на Северната скоростна тангента, съобщиха от МВР.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:10 часа в района на 6-ия километър в посока Ботевград. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ.

По първоначална информация в катастрофата са участвали три леки автомобила.

Шестима души са транспортирани в болнични заведения за преглед и лечение. Впоследствие една от пострадалите – възрастна пътничка, е починала.

Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Водачите се призовават да се движат с повишено внимание и да използват обходни маршрути.