Новият областен управител на Добрич Руслан Томов встъпи в длъжност и получи символичния ключ на областта от Асен Атанасов, който заемаше поста от края на февруари, съобщава кореспондентът на БТА Михаела Димитрова.

„Заемайки позицията областен управител, ще продължа в пълна степен да провеждам държавната политика на местно ниво, което е едно от основните задължения на областния управител. Ще продължа работата, както е работил и досега г-н Атанасов, и ще си поставям все по-високи цели на постигане“, каза на пресконференция пред журналисти Томов. Той допълни, че заедно с екипа на Областната администрация ще работи за по-достоен начин на живот на хората в областта. „Ще продължа да надграждам това, което е приоритетно за областта и за гражданите на област Добрич“, посочи новият областен управител.

Сред основните проблеми пред областта той открои сектора по "Водоснабдяване и канализация" (ВиК), както и работата с общините, кметовете и общинските съвети. Като свой приоритет Руслан Томов посочи и довършването докрай на казуса с ремонта на пътя край село Кардам.

Досегашният областен управител Асен Атанасов каза, че през времето, в което е заемал поста, екипът на областната администрация се е стремял да бъде максимално близо до хората и да показва, че държавата работи в техен интерес. “Бяхме навсякъде през тези два месеца, където хората имаха нужда, това не беше популизъм, а истинска грижа за нуждите, проблемите и търсене на решения за проблемите. През последните дни показахме също, че нас ни е грижа и за земята на Добруджа”, добави Атанасов.

Той посочи, че администрацията е работила по проблеми във ВиК сектора и брегоукрепването. Атанасов отбеляза още, че са били върнати решения на Общинския съвет в Балчик, свързани с продажби на земи в Оброчище и промени в общия устройствен план. По думите му екипът е успял да организира честни избори и да постави началото на важни за областта процеси. „Надявам се тази политика да продължи и в новото управление, защото това, което е важно, е да има приемственост“, каза Атанасов.

С решение на Министерския съвет от вчера Руслан Томов бе определен за областен управител на Добрич. По образование е юрист. Руслан Томов е дългогодишен служител на системата на МВР и бивш началник на Граничното полицейско управление в Генерал Тошево.