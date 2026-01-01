66-годишен мъж е задържан за изготвяне и разпространение на фалшиви официални документи, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 13 май. Мъжът е бил арестуван в офис на куриерска фирма в момент, в който изпращал неистински документи на свои клиенти в страната.

При акцията са иззети фалшиви свидетелства за регистрация на моторни превозни средства, чуждестранни лични документи, талони за регистрация на автомобили, стикери за годишни технически прегледи и холограмни стикери.

Пресякоха дейност по изготвяне на фалшиви документи

По-късно полицаите са извършили претърсване в дома му в Силистра, където са открити още множество фалшиви документи и бланки, включително за технически прегледи, регистрация на автомобили и сертификати „Зелена карта“.

Иззети са също лаптоп, флаш памет и мобилен телефон, съдържащи данни, свързани с разследваната дейност.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. От полицията уточняват, че той е известен на органите на реда с подобни престъпления, срещу него има висящи дела и влезли в сила осъдителни присъди.

Разследването по случая продължава.