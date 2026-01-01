В позиция до медиите бившият директор на Общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров нарече дисциплинарното си уволнение „незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения“.

Преди дни от Столичната община съобщиха, че в резултат от проверка на "Инспекторат за противодействие на корупцията" към Общината, директорът на общинското предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров е дисциплинарно уволнен поради незаконосъобразни практики. При проверката е установено незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на хора без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

В позицията на Димитров пише, че процедурата по Кодекса на труда е „грубо нарушена“. Работодателят е длъжен реално да изслуша служителя и да обсъди дадените обяснения преди налагане на наказание. В моя случай заповедта за уволнение е била фактически изготвена предварително, докато аз все още пишех своите обяснения, допълни Димитров.

По неговите думи веднага след предоставянето на обясненията заповедта е била връчена, без възможност за разглеждане на изложените аргументи. Бившият директор посочи още, че значителна част от твърдените нарушения са извън преклузивните срокове по чл. 194 от Кодекса на труда.

„Законът е категоричен – дисциплинарно наказание може да бъде наложено най-късно до два месеца от узнаване на нарушението от работодателя. Столичната община е знаела за всички действия, договори, назначения и разходи в момента на тяхното извършване, защото ОП „Гробищни паркове“ не е самостоятелно юридическо лице, а специализирано звено на Столична община, което действа от името и за сметка на общината“, пише в позицията.

Правилникът на предприятието изрично предвижда, че всички приходи постъпват в бюджета на Столичната община, всички разходи се извършват по правилата на общинския бюджет, а договорите се сключват от кмета на Столичната община или по негово пълномощие. Следователно не може през 2026 г. да се твърди „ново узнаване“ за действия, които са били известни и контролирани от самата община още през 2024 г. и 2025 г., пише Димитров в позицията.

„Налице е опит чрез дисциплинарна процедура да бъдат прехвърлени институционални и административни проблеми върху едно лице, затова ще защитя правата си по съдебен ред и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение“, каза още Румен Димитров.

По-рано днес общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера призовава министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев да разпореди специализирана полицейска операция и "всички криминални банди, които шестват по гробищните паркове, да бъдат изметени от софийските гробища". Става дума основно за две групи - едната от "Орландовци", другата от "Факултета", твърти Контрера.

Въпреки, че кметът Васил Терзиев е политически опонент, той трябва да бъде подкрепен в усилията си за прозрачност и изчистване на гробищата в София от мафията, категоричен е Контрера.

В изявлението си той напомни, че в годините назад представители на ВМРО са подавали редица сигнали срещу неуредиците в гробищните паркове. Последствията били едни и същи - заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази т. нар. гробищна мафия за очерняне на един или друг, завеждаха ни дела за клевети, изброи Карлос Контрера.

Той посочи още, че на Димитър Антов (общински съветник от ВМРО в СОС мандати 2015-2023 г.) са му били палени автомобили като опит за сплашване. Предполагам, че всичко това сега ще се насочи и към мен. Но сме длъжни като граждани да подкрепяме всяко усилие това беззаконие на гробищата да приключи, заяви още съветникът.

"Темата е изключително неприятна. Виждате, че почти всички политически партии в Общинския съвет се правят, че тя не съществува, не я коментират и си мълчат. Една част от хората просто не искат да се занимават с тази тема, тъй като тя е свързана с много печалба. Други не искат да посочат икономическите групи и групички, а за нас от ВМРО - организирани престъпни групи, които действат от години на територията на гробищните паркове. Може би защото ги е страх от методите на тези групи, които включват заплахи и насилие", допълва още тезата си общинският съветник от ВМРО.