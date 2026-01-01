В момента има решение на Министерския съвет 15-те американски самолети цистерни да останат у нас до края на юни. Дали ще последва искане с нова нота от американската страна, няма как предварително да знаем, но сега решението е такова – това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Новината съобщи още преди дни премиерът Румен Радев, който посочи, че „до момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани“. По думите на Радев „ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София“. Прието беше решение на МС, с което се удължи престоят до юни, за да се даде възможност на съюзниците „да препланират своите действия и да намерят друга локация“

За изтребителите F-16: "Имаме достатъчно въоръжение"

Във връзка с новината, че Съединените щати са одобрили продажбата на допълнително въоръжение за българските изтребители F-16 Блок 70, на брифинг за медиите днес Стоянов каза, че „имаме достатъчно въоръжение за F-16 към момента“.

"Американската страна даде разрешение по наше искане още от миналата година да купим 125 ракети. Каква обаче е точната необходимост, е въпрос, попадащ под Закона за защита на класифицираната информация, и няма как да споделя дали са необходими 15, 20 или друг брой", посочи министърът.

Той каза още, че при първоначалното придобиване на самолетите пакетите от въоръжение са били орязани, за да се представи пред обществеността, че изтребителят не е толкова скъп. "С втория договор, който подписахме по време на служебното правителство, част от бойните пакети бяха възстановени", допълни той.

Реформи в отбранителния сектор

По-рано днес министърът на отбраната се срещна с представители на българската отбранителна индустрия на работна закуска в рамките на изложение за отбранителна техника. „Хемус 2026“ започна днес в Пловдив. Участие в работната закуска взеха представители на над 20 български фирми. От страна на Министерството на отбраната участваха заместник-министър Катерина Граматикова, постоянният секретар на отбраната Антон Ластарджиев и началникът на политическия кабинет Владко Владов.

Министър Стоянов е категоричен, че няма да има съкращения сред военнослужещите. По думите му обаче ще трябва да се освободят трайно незаети щатни бройки. Предстои да се направи анализ, за да се види как, къде и по какъв начин може да бъде трансформирана част от администрацията. „Ние ще работим за това българската отбранителна индустрия да има реално участие във всеки проект за модернизация на въоръжените сили“, заяви министър Стоянов и подчерта, че неговият екип ще се стреми да бъде достигнато над 20% индустриално сътрудничество в отбранителния сектор.

„За нас като правителство е важно по-голяма част от средствата по механизма SAFE да остават в български предприятия и да допринасят за развитието на националната индустрия“, каза министър Стоянов. Той призова представителите на отбранителната индустрия да бъдат проактивни в предстоящите проекти за модернизация, като ги увери, че могат да разчитат на пълното съдействие на Министерството на отбраната.

Той подчерта, че целта на неговия екип е министерството и българската отбранителна индустрия да работят в синхрон и при регулярни работни срещи, за да има по-ефективно взаимодействие.