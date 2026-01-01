Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на "Икономическа полиция - Пловдив".

"Установено е източване на НЗОК, използвани са около 3 000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетеля, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения", каза вътрешният министър.

Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследва се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън територията на Пловдив.

Той бе запитан дали е открит Олег Невзоров. "Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо, тя повече касае ДАНС, не цялата информация може да бъде изнесена. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС", каза той. "Имаме данни, че на Деньо Денев е било повлияно, извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира в МВР и МВнР, вярвам, че председателят на ДАНС ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал", обясни още той.

Вътрешният министър допълни, че далеч не се касае само за Невзоров, много са хората, които са идентифицирани като част от групата.