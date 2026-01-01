Американска писателка, отровила съпруга си, беше осъдена на доживотен затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за убийството му.
През март съдебно жури установи, че Коури Ричинс от щата Юта е убила съпруга си през 2022 г., като му е дала напитка, съдържаща фентанил.
36-годишната Ричинс е натрупала дългове за милиони долари, сключила е застраховка „Живот“ на името на съпруга си и е поддържала извънбрачна връзка, заявиха прокурорите по време на продължилия няколко седмици процес.
Майката на три деца, която не даде показания в своя защита, говори около 30 минути по време на изслушването в сряда, обръщайки се основно към децата си, съобщава CBS News.
„Знам, че днес не искате да говорите с мен и ме мразите. Това е напълно разбираемо. Когато сте готови, аз ще бъда до вас“, каза тя.
При произнасянето на присъдата — в деня, в който съпругът ѝ Ерик Ричинс би навършил 44 години — съдия Ричард Мразик заяви: „Човек, осъден за подобни престъпления, е твърде опасен, за да бъде някога отново на свобода.“
Ричинс беше призната за виновна и в измамно искане на застрахователни обезщетения след смъртта на съпруга си в дома им край ски курорта Парк Сити. Според прокуратурата тя погрешно е смятала, че ще наследи имущество на стойност над 4 милиона долара след смъртта му.
Прокурорите заявиха още, че тя е планирала бъдещето си с мъж, с когото е имала афера.
Журито я призна за виновна и за по-ранен опит за убийство, след като е отровила сандвич на съпруга си.
Ричинс беше арестувана през март 2023 г., два месеца след като публикува детската книга „С мен ли си?“, която според нея е написана, за да помогне на хората — включително и на трите ѝ деца — да се справят със загубата на любим човек.
„Написах тази книга с надеждата да донесе утеха не само на нашето семейство, но и на други семейства, които преминават през подобна болка“, каза тя в интервю за радиостанция KPCW преди ареста си.
Тя посвещава книгата на съпруга си, когото описва като „моя невероятен съпруг и прекрасен баща“.