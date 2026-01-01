Лек автомобил, управляван от 25-годишна жена, е блъснал на пешеходна пътека в Пловдив 60-годишен мъж. Сигнал за инцидента е подаден към 09:30 ч. на тел. 112, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Произшествието е станало на кръстовище между бул. "Шести септември" и ул. "Иван Радославов". Пострадалият е транспортиран в болница за прегледи.

Движението в района на катастрофата се осъществява в една лента. На място има полицейски служители.

На 12 май 80-годишен пешеходец беше блъснат от автобус на градския транспорт, докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовище между бул. "Васил Априлов" и ул. "Любен Каравелов".