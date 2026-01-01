Мадона, Шакира и K-pop групата BTS ще бъдат хедлайнери на първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол това лято.

Съставът на изпълнителите беше обявен в сряда вечерта, по-малко от месец преди началото на турнира, който ще се проведе в Мексико, Канада и Съединените щати.

Финалът на Световното първенство ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси и се очаква да бъде едно от най-гледаните спортни събития в света. Преди четири години финалът между Аржентина и Франция привлече около 570 милиона зрители на живо по целия свят.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обеща миналия месец, че шоуто на полувремето „ще бъде фантастично“, въпреки че идеята предизвика критики сред част от футболните среди.

ФИФА е потърсила помощта на фронтмена на Coldplay Крис Мартин при избора на изпълнителите, а селекцията включва някои от най-големите световни музикални звезди.

67-годишната Мадона е носителка на седем награди „Грами“, а през юли се очаква да излезе нейният 15-и студиен албум — Confessions II. Колумбийската певица Шакира, на 49 години, наскоро представи официалната песен на Световното първенство — „Dai Dai“, записана съвместно с Burna Boy. Тя вече е участвала на концертите около Мондиал 2010 в Южна Африка.

BTS, от своя страна, е седемчленна K-pop група, която през 2020 г. стана първата в жанра с номинация за „Грами“.

„Шоуто ще набира средства за Глобалния фонд на ФИФА за гражданско образование, с цел подобряване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по света“, се казва в изявление на Coldplay.

Мадона и Шакира вече са участвали в шоута на полувремето на Супербоул, но това ще бъде първият случай, в който финалът на Световното първенство включва подобна музикална програма.

По-рано този месец ФИФА разкри и изпълнителите за откриващите мачове в трите страни домакини. Сред тях е Кейти Пери, която ще участва преди двубоя между САЩ и Парагвай в Лос Анджелис.

Последният път, когато Световното първенство се проведе в САЩ — през 1994 г. — Даяна Рос беше хедлайнер на церемонията по откриването, а Уитни Хюстън изнесе 25-минутен концерт на церемонията по закриването.