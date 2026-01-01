Новият областен управител на Ловеч Пламен Христов встъпи в длъжност. На церемония той прие поста от своя предшественик Поля Върбанова в присъствието на екипа на администрацията и журналисти.

Върбанова му връчи печатите на Областна администрация като символ на държавност, почтеност и коректност, съобщава кореспондентът на БТА Даниела Балабанова.

Христов благодари за свършената работа от Поля Върбанова – за продължаващия по проект ремонт на сградата и за успешното провеждане на изборите. Той заяви, че познава професионалните качества на екипа на администрацията и за него най-важното работата е доверието.

По думите му хората имат огромни надежди и към правителството, и към администрацията и той държи те да бъдат оправдани.“ Само преди седмица в работата си като журналист аз виждах в очите им тези очаквания нещо да се промени към по-добро“, посочи Христов и добави, че като представител на държавата ще работи за решаване на проблемите на гражданите и за развитието на Ловешка област.