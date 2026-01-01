Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

Радев назначи 18 зам.-министри, Николай Копринков оглави политическия кабинет

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Назначени са нови заместник-министри на финансите

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.