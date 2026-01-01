Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от „Прогресивна България“ (ПБ) и група народни представители, срещу високите цени на стоки и услуги. Измененията бяха подкрепени от 121 депутати от ПБ и 15 депутати от ДПС. Против бяха един депутат от ПБ, четирима от ГЕРБ-СДС, осем от „Демократична България" (ДБ), 13 от „Продължаваме промяната" (ПП) и 12 от „Възраждане", а 10 депутати от ГЕРБ-СДС и 11 депутати от ДБ се въздържаха.

Законопроектът прехвърля определени текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано. Законопроектът посочва обективни икономически фактори, при наличието на които увеличението на цените може да се приеме за обосновано, включително нарастване на доставните и производствените разходи, повишаване на разходите за труд, поскъпване на енергията и други. Целта е гарантиране на прозрачност, доказуемост и защита срещу необосновани и спекулативни ценови увеличения.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Промените трябва да влязат в сила от 9 август 2026 г. и ще се прилагат до 9 август 2027 г.

По време на дебата от опозицията критикуваха въвеждането на понятието „справедлива цена“. Вносителите обясниха, че това не е таван на цените, а има информативна стойност.

Депутатите ще разгледат и три проекта за промени в Закона за съдебната власт, внесени от „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Част от предложенията ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет да взема кадрови решения при изтекъл мандат, както и възможността лица, заемали висши ръководни постове в съдебната система, да бъдат избирани веднага за членове на ВСС.

Проектът на „Прогресивна България“ предвижда членове на ВСС да не могат да бъдат лица, които през последните седем години са били част от кадровия орган или са заемали длъжностите главен прокурор, председател на върховен съд или техни заместници. Предлага се още министърът на правосъдието да може да спира решения на ВСС при обжалване.

От „Продължаваме промяната“ предлагат ВСС с изтекъл с повече от година мандат да не може да взема кадрови решения, освен при необходимост за нормалното функциониране на съдебната система. Законопроектът на „Демократична България“ предвижда ограничаване на намесата на прокуратурата извън наказателното производство и разширяване на кръга от институции, които могат да искат предсрочно освобождаване на главния прокурор. И проектите на ПП и ДБ разширяват кръга на субектите, които могат да издигат кандидати за членове на ВСС.