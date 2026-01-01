След остри спорове, политически сблъсъци и протест пред сградата на Столичната община, Столичният общински съвет одобри предложението на кмета Васил Терзиев Столичната община да придобие безвъзмездно скулптурните фигури и барелефите от Паметника на Съветската армия.

Напрежението около темата започна още преди заседанието на СОС, когато пред общината се събраха граждани в подкрепа на позицията на групата на „БСП за България“. В района имаше засилено полицейско присъствие.

Председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков определи доклада на кмета като „незаконосъобразен и нецелесъобразен“. Според него липсва достатъчна финансова обосновка и яснота какво ще се случва с фигурите след прехвърлянето им към общината. Таков разкритикува и демонтажа на елементите от паметника, като постави под въпрос законността на действията.

От БСП заявиха, че биха подкрепили единствено вариант, при който фигурите бъдат реставрирани и върнати на мястото им в Борисовата градина.

На противоположната позиция застана общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“. Според него демонтажът на паметника трябва да продължи, а Столичната община следва да изпълни старите решения за международен конкурс за бъдещето на Княжеската градина. По думите му пространството трябва да бъде развивано с дългосрочна визия и да се избегне превръщането му в място за временни търговски събития.

Въпреки споровете, общинските съветници приеха доклада на кмета. С него Столичната община получава правото да придобие както държавен имот в село Лозен, район „Панчарево“, така и намиращите се там бронзови фигури на червеноармеец, селянка и работник.

В решението са включени и останалите елементи от композицията на паметника – релефите „Посрещане на съветската армия“, „Отечествената война“, „Тилът“, „Октомври 1917“ и декоративните венци, разположени в района на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Според приетия доклад целта е "трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение". След придобиването на фигурите и барелефите Общината планира обществено обсъждане и разговори за бъдещото място и облик на ансамбъла като част от културната памет на София. В документа е посочено още, че максималната балансова стойност на активите възлиза на над 12,2 млн. евро.

Според заместник-кмета на Столична община в направление „Култура и туризъм“ Ирина Дакова „скулптурните фигури от монумента „Паметник на Съветската армия“ са част от историята на пространството“. По думите ѝ „предварителните проучвания показват, че хората свързват фигурите с локацията. За да започнем разговори за бъдещето на Княжеската градина, не можем да изключим и тях от уравнението“.

Тя е категорична, че е необходимо „собственикът на земята и на самите фигури да бъде един и същ“. „Това е естественият път да проведем широко обществено обсъждане за всички варианти. Дали фигурите имат изобщо място обратно в парка – именно това е един от най-големите въпроси на обсъждането, което предстои да започне това лято“, подчерта Дакова.

"С това се слага и край на колективната безотговорност, която към настоящия момент пречи да се върви напред с преобразяването на пространството и преосмислянето му“, допълни тя.

Казусът с Паметника на Съветската армия продължава да разделя политическите сили в столицата и остава сред най-оспорваните теми в работата на Столичния общински съвет.