Правителството прие Решение за одобряване на финансиране за Министерския съвет за 2026 г. в размер 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи - част от монумент „Паметник на Съветската армия“, наем на скеле и наем на ограда за обезопасяване на монумента, извършвани от областния управител на област София.
Пресслужба Министерски съвет
17 минути
Двама миньори загинаха, а един е ранен, след срутване в мина в Турция
Двама миньори са загинали, а един е ранен след срутване в частна въглищна мина в град ...
25 минути
Увеличават с една щатна бройка персонала на Културно-информационния ни център в Скопие
Министерският съвет прие постановление за изменение на Постановление № 263 от 2021 г. ...
34 минути
Пътят за хижа „Беласица" над Петрич е затворен за камиони
Преустановено е движението на тежкотоварни автомобили по пътя за хижа „Беласица“ ...
40 минути
С промени в НК удължават давността за престъпления срещу деца
Правителството прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които се въвеждат по-тежки ...
46 минути
Катерина Владимирова Граматикова-Иванова става член на КЗП
Правителството прие решение за попълване на състава на Комисията за защита на потребителите. ...
46 минути
България праща делегация в САЩ за Встъпителното заседание на Съвета за мира
Министерският съвет прие решение за участие на страната ни във Встъпителното заседание ...
48 минути
Свлачище затруднява движението в Кресненското дефиле
Срутване на скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле, съобщи БНТ. На ...
50 минути
Над 6 000 000 евро: Одобриха членската вноска на България към Европейския механизъм за мир
Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерство на ...
53 минути
Двама души са убити при взрив във военен обект в руската Ленинградска област
Двама души бяха убити при взрив във военен обект в град Сертолово в руската Ленинградска ...
58 минути
Напредък по административната реформа: Одобриха 235 мерки за по-лесни услуги
Министерският съвет прие Решение за одобряване на Доклад за изпълнението към 31 декември ...
1 час
Осиновен в Италия българин търси отговор за съдбата на своя брат близнак
Италианският гражданин Николай Леоне днес е на 26 години. Но когато е бил на 2 годинки ...
1 час
173 снегорина са в готовност във връзка с очаквания снеговалеж в София
Столичната община е в пълна готовност да реагира във връзка с прогнозата за валежи, ...
1 час
След 40 години: Обвиниха мъж за убийство от 1984 г. в Германия
Мъж бе обвинен днес в убийството на бившата си приятелка повече от 40 години след смъртта ...
1 час
НСО с мерки за сигурност в София за церемонията по повод 153 години от гибелта на Левски
На 19 февруари (четвъртък) в София ще бъде отбелязана 153-годишнината от гибелта на Васил ...
1 час
Ограничиха движението за камиони през проходите Рожен и Превала
Ограничиха движението за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите ...
2 часа
Старт на инициативата „Аз за теб. Ние за тях“: Доброволци изчистиха столичен булевард (СНИМКИ)
Нова гражданска инициатива под името „Аз за теб. Ние за тях“ стартира дейността си ...
2 часа
Възстановено е движението по пътя Смолян - Средногорци
Възстановено е движението по път II - 86 Смолян - Средногорци при км 118+600 между селата ...
2 часа
Българска лаборатория в Антарктида вече приема учени от цял свят
Всяка антарктическа експедиция е различна, сегашната 34-та българска експедиция за ...
2 часа
Белгийски министър обвини САЩ в идеологическа атака срещу европейския социален модел
Министърът на здравеопазването на Белгия Франк Ванденбрук обвини правителството ...
2 часа
Огромен пожар унищожи историческия театър „Саназаро“ в Неапол (ВИДЕО)
Огромен пожар унищожи историческия театър "Саназаро" в центъра на Неапол, съобщиха ...
2 часа
Лидерът на АПС Ахмед Доган има нов офис (СНИМКИ)
Лидерът на партия „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган вече има нов офис. Той ...
2 часа
20 години затвор за мъж, убил майка си с нож в Сливен
20 години затвор получи подсъдимият Г.И., който чрез нанасяне на множество удари с нож ...
3 часа
Италианско село под обсада: Местните страдат от туристическия бум
В момента селцето Санта Мадалена е покрито със сняг, което само подсилва неговия живописен ...
3 часа
Глоба за уролог, след като млад мъж остана без един тестис след операция в Пловдив
Млад пловдивчанин остана без левия си тестис след усложнения в резултат на операция ...
3 часа
Али Хаменей: САЩ няма да успеят да унищожат Ислямската република
Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей днес заяви, че американският президент ...
3 часа
Обилни снеговалежи парализираха движението в Босна и Херцеговина
Снегът, който започна да пада през нощта в по-голямата част от Босна и Херцеговина, ...
3 часа
Столичната община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая
Столична община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана ...
3 часа
Йотова: 69% от младите лекари избират да останат в България
Добротата е част от човечността, а тя е в основата на лекарската професия, заяви президентът ...
3 часа
Столичният инспекторат извози близо 500 кг отпадъци от наноси след доброволческата акция на Симеоновско шосе
Столичният инспекторат подкрепи доброволческата акция за почистване на наносите ...
3 часа
Смело послание: Рускиня носеше табела с името на Украйна на Олимпиадата в Милано
Анастасия Кучерова, рускиня, живееща в Милано, изрази своето несъгласие срещу войната ...
3 часа
Схема за източване на евросубсидии за хора с увреждания в България, четирима са обвинени
Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе днес обвинителен акт срещу четирима, заподозрени ...
3 часа
Счупиха стъклото на входната врата на офис на „Величие“ в София
Офис на партия "Величие" на улица "Гребен планина" в столичния квартал "Лозенец" е бил ...
3 часа
Почина борецът за граждански права Джеси Джаксън
Американският борец за граждански права и баптистки свещеник Джеси Джаксън, израснал ...
3 часа
„Ангели на пътя“ с пореден протест за по-бързо правосъдие при смърт на пътя
Пореден протест на „Ангели на пътя“ за изгубените животи по пътищата у нас, както ...
3 часа
Пожар изпепели три автобуса и влекач в Костинброд
Три автобуса и влекач са изгорели при пожар на неохраняем служебен паркинг през нощта ...
4 часа
АПИ предупреди: Шофьори, тръгвайте с автомобили, готови за зимни условия
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване ...
4 часа
Иран изстреля ракети при учения в Ормузкия проток на фона на новия кръг преговори със САЩ
Иран започна учения с бойна стрелба по посока на Ормузкия проток, предадоха ирански ...
4 часа
Индийски съд наложи смъртно наказание за престъпления срещу туристи (ВИДЕО)
Индийски съд постанови смъртна присъда за трима мъже, признати за виновни за групово ...
4 часа
Кметове от страната се събраха в село Бистрица в подкрепа на кмета Самуил Попов
Кметове от страната се събраха пред Кметството на село Бистрица в подкрепа на кмета ...
4 часа
Съсед на Калушев: Животът ми е в опасност
Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското ...