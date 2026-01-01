Правителството прие Решение за одобряване на финансиране за Министерския съвет за 2026 г. в размер 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи - част от монумент „Паметник на Съветската армия“, наем на скеле и наем на ограда за обезопасяване на монумента, извършвани от областния управител на област София.