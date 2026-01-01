Поради отпаднала необходимост, се премахва външната ограда, която ограничава достъпа на гражданите до площи от столичния парк „Княжеска градина“, съобщиха от Областната администрация на област София.

Районът ще бъде обезопасен в рамките на днешния ден до приключване на дейностите, допълват от администрацията.

От съображения за безопасност на столичани и гостите на София се запазват загражденията около постамента на Паметника на съветската армия - до финализиране на концепцията за развитие на пространството в парка.