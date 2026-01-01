Тази вечер във Виена ще се проведе вторият полуфинал на „Евровизия 2026“, а България ще бъде представена от DARA с песента Bangaranga. Изпълнителката ще има честта да открие музикалната надпревара, като излезе първа на сцената.

Шоуто ще бъде излъчено на живо по БНТ 1, а началото на прекия ефир е от 22:00 часа българско време.

След първия полуфинал място на финала вече си осигуриха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. От конкурса отпаднаха представителите на Естония, Грузия, Черна гора, Португалия и Сан Марино.

Тази вечер ще станат ясни и последните десет държави, които ще продължат към големия финал. Според предварителните прогнози сред фаворитите за класиране са Дания, Австралия, Румъния и Украйна.

Общо пет държави ще приключат участието си след втория полуфинал. Франция и Великобритания, заедно с домакина Австрия, вече имат гарантирано място на финала като част от т.нар. „Голяма петорка“.

В навечерието на конкурса DARA отправи послание към българските общности в чужбина и призова за подкрепа. „Подготвям се за този момент от месеци и за мен е огромна чест да представя България на сцената на „Евровизия“. На 14 май откриваме шоуто с „Bangaranga“ и ще се радвам на всяка подкрепа“, сподели певицата в социалните мрежи.

Българската песен участва с номер 1 и може да бъде подкрепена чрез платформата ESC.VOTE от зрители извън България. Според правилата на конкурса зрителите у нас нямат право да гласуват за българския представител. Новият регламент позволява участие и на публика извън държавите участнички чрез т.нар. „Rest of the World vote“, което дава допълнителен шанс за подкрепа от българите по света.

Крайният резултат в „Евровизия“ се определя както от зрителския вот, така и от оценките на националните журита. Всяка държава присъжда два отделни комплекта точки – от професионално жури и от телевизионната аудитория. Гласуването ще бъде достъпно чрез SMS, телефонно обаждане и официалното приложение на конкурса.

Според оценките Дара има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Букмейкърите определят надпреварата във втория полуфинал като по-оспорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти според прогнозите са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украйна.

70-ото юбилейно издание на „Евровизия“ тази година преминава на фона на засилено политическо напрежение. Организаторите са изправени пред критики и дебати около участието на Израел, а в някои страни конкурсът е бойкотиран или няма да бъде излъчван.