Темата за бъдещето на Паметника на Съветската армия отново предизвика остри политически сблъсъци и протестни действия пред сградата на Столичната община. Повод стана докладът на кмета на София Васил Терзиев, с който се предлага Столичната община да придобие скулптурните фигури и барелефите от монумента.

Пред общината се събраха граждани, подкрепящи позицията на групата на МК „БСП за България“ в Столичния общински съвет, а в района имаше засилено полицейско присъствие.

Председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков определи доклада като „незаконосъобразен и нецелесъобразен“. Според него предложението не съдържа достатъчна финансова обосновка и не дава яснота какво ще се случва с фигурите след придобиването им от общината.

Таков постави под съмнение и начина, по който са демонтирани елементите от паметника, като заяви, че те са били нарязани незаконно. Той разкритикува кметската администрация, че вместо да решава проблемите с транспорта и чистотата в столицата, насочва вниманието към казуса с паметника.

От БСП заявиха, че биха подкрепили действия единствено ако целта е реставрация и връщане на фигурите на мястото им в Борисовата градина.

На противоположната позиция застана общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“, според когото демонтажът на паметника трябва да продължи. Той призова Столичния общински съвет и кмета да изпълнят приетите още преди години решения за организиране на международен конкурс за бъдещето на пространството в Княжеската градина.

Лилков подчерта, че не става въпрос само за съдбата на монумента, а за цялостната визия на едно от най-значимите обществени пространства в центъра на София. По думите му Княжеската градина е паметник на градинско-парковото изкуство и трябва да бъде развивана с дългосрочна концепция, изготвена от специалисти.

Той отправи критики към състоянието на централните пространства в столицата, като заяви, че те постепенно се превръщат в места за временни търговски събития и „панаирджийска култура“, вместо да бъдат развивани като модерна европейска градска среда.

Споровете около Паметника на Съветската армия продължават да разделят политическите сили в София, а темата остава сред най-коментираните в работата на Столичния общински съвет.