Държавният глава Илияна Йотова връчи на изтъкнати дейци в областта на културата и образованието Почетния знак на президента по време на церемония в Гербовата зала на президентството.

Общественикът и дългогодишен секретар на Образцовото народно читалище „Заря - 1858“ в Хасково Александър Милушев беше отличен за ролята му в развитието на българските народни читалища и съхраняването на читалищните традиции.

Поетът, публицист и общественик Атанас Капралов беше отличен за литературната, публицистичната и обществената си дейност и активната му ангажираност към съхраняването на традициите и авторитета на съвременната българска литература.

Д-р Веселин Александров получи отличието заради неговата общественозначима дарителска дейност и приноса му към съхраняването и утвърждаването на културно-историческото наследство на България, родовата памет и националната идентичност.

Художникът-реставратор, доцент по иконопис, технология и техника на живописта проф. д-р Елена Кантарева беше отличена за академичен принос в областта на културата и в развитието на българската школа по стенна живопис.

Общественикът д-р Иван Ангелов беше отличен за принос в областта на културата и образованието и за заслуги към утвърждаването на библиотечното дело, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство.

Митко Щерев беше отличен за цялостен принос като изтъкнат и признат музикант, композитор, аранжор и продуцент и за активната му роля в творческото обогатяване, развитие и утвърждаване на съвременното българско музикално изкуство.

Почетен знак на президента получи и проф. Гъ Джъцян – преподавател по български език в Пекинския университет за чужди езици. Той е отличен за преподавателска дейност в областта на българския език и литература, популяризирането на българското културно наследство и развитието на приятелските отношения между България и Китайската народна република. Почетният знак ще бъде връчен на проф. Гъ Джъцян на церемония в Пекинския университет за чужди езици от посланика на България Андрей Техов.

Поклон пред вашата дейност и талант, пред вас като хора, които дават толкова много за културата и духовността, каза президентът Илияна Йотова. Всички в България, независимо от професиите и поколенията, имаме огромна нужда от култура, духовност и образование. Това са процеси, които не се отнасят само до определен период, това е минало, настояще и бъдеще, каза президентът.

Посвещавате таланта си на това да градим българската си идентичност. Имаме нужда от нея в това трудно и провокативно време, в което откъде ли не има предизвикателства – външни и вътрешни, каза Илияна Йотова на отличените.

Ако трябва да свържа в едно изречение от читалищата до професора по български и литература в Пекинския университет, то би било следното – всеки един от нас е нежният скитник, който в песента на Митко Щерев „На разсъмване“ в безмълвието усеща и чува камбаната в душата си, каза Илияна Йотова.

В благодарствена реч от името на отличените Атанас Капралов благодари за високото духовно отличие. Той цитира думите на академик Лихачов: "България е държавата на духа". Тя оцелява благодарение на писмеността, езика и културата си. Тя е в основата на нашето бъдеще, добави Атанас Капралов. Той цитира своето стихотворение „Бдение“.

На церемонията присъстваха министърът на образованието Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев, както и посланикът на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли.

Президентът увери присъстващите, че в лицето на двамата министри ще срещнат нов подход към културата, образованието и духовността в България. Те ще направят така, че за култура да не се говори на края на опашката, а образованието да не е между другото, а това действително да бъдат приоритети на българската държава.