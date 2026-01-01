Дико Диков официално зае поста областен управител на Бургас. На церемонията по предаването на властта досегашният управител Добромир Гюлев му връчи символичния ключ за сградата на Областна администрация. Гюлев изказа благодарност към екипа на администрацията за подкрепата през мандата му. Той определи колектива като сплотен и компетентен и предаде на приемника си списък с инициативите, започнати по негово време, съобщи кореспондентът на БТА Станимир Димитров.

Новият областен управител от своя страна подчерта, че Бургаска област е най-голямата по територия в страната и задачите пред него са много. Той заяви готовност за диалог с всички институции и намерение да разчита на опита си от системата на Министерството на вътрешните работи.

Диков съобщи, че скоро се очаква назначаването на двама заместник областни управители. По отношение на по-високите възнаграждения в администрацията той призна, че в първите часове на мандата си не може да отговори на тези очаквания, но пое ангажимент да работи за подобряване на условията.

Новият областен управител на Бургаска област е юрист по образование. В периода 1988 г. - 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор.