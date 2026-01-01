Новият областен управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов встъпи в длъжност. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Досегашният изпълняващ длъжността Ива Радева символично предаде печата на Областната администрация.

„Имам немалък опит в работата с хора, виждам един мотивиран екип и се надявам да работим съвместно много добре, защото нашата област – Стара Загора – го заслужава. Вярвам, че Стара Загора отново трябва да бъде на едно от водещите места сред областите в България. Имаме всички дадености за това, така че да постигнем тази цел заедно с местната власт, общините и всички държавни институции“, каза по време на церемонията доц. д-р Калоян Дамянов.

Ива Радева пожела на новия областен управител успех в работата му в полза на област Стара Загора с вярата, че независимо кой заема този пост, най-важното е да се работи активно, почтено и с мисъл за хората.

Доц. д-р Калоян Дамянов е роден през 1982 г. в Стара Загора. Има докторска степен в направлението „Специална педагогика“ от Тракийски университет. До момента е бил директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерство на образованието и науката. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

Доц. д-р Калоян Дамянов беше назначена за областен управител с решение на Министерски съвет от 13 май.