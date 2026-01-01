Полша е прихванала руски разузнавателен самолет Ил-20 над международни води в Балтийско море.

Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш, съобщи „Киев Индипендънт“.

Той определи инцидента като „агресивно действие“ от страна на Москва, целящо да тества полските системи за противовъздушна отбрана. По думите му самолетът е летял с изключени транспондери.

Руският Ил-20, разработен на базата на съветския транспортен самолет Ил-18, се използва за електронно наблюдение и разузнавателни операции.

Самолетът е оборудван с радарни системи и средства за радиоелектронно разузнаване, предназначени за събиране на информация за военна инфраструктура и комуникационни мрежи.

„На всяка провокация ще бъде отговаряно незабавно от нашите пилоти“, заяви Косиняк-Камиш.

Прихващането идва ден след като Полша активира „необходимите сили и средства“, включително изтребители, по време на мащабна руска атака срещу Украйна, насочена основно към западните райони на страната близо до границата с НАТО.

Страните от НАТО редовно вдигат изтребители при подозрителна активност на руски военни самолети. Полша многократно е задействала авиацията си по време на руски ракетни и дронови удари в близост до своята територия от началото на войната в Украйна.