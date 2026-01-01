Природозащитници подготвят 11 млади египетски лешояди за освобождаване в дивата природа, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Подготовката се извършва в т.нар. Училище за лешояди на организацията до с. Поточница в Източните Родопи.

Това е най-голямата група млади египетски лешояди, която предстои да започне нов живот на свобода. Две от птиците са дарени на България от британската организация „Хорстман тръст“, други две са излюпени в зоопарк „Острава“. Останалите са излюпени и отгледани от двойките в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“, както и доотгледани в центъра малки, спасени от диви гнезда.

Преди маркирането със сателитни предаватели, които ще позволят мониторинга на птиците, деца от училищата в с. Поточница, Звездел и Странджево станаха кръстници на египетските лешояди. Сред имената на бъдещите обитатели на природата на България са Косьо, Девина, Джансу, Емре, Сара, Звездец. Екипът на БДЗП кръсти една от птиците Дейвид – в чест на 100-годишния юбилей на най-известния защитник на природата сър Дейвид Атънбъро, а птиците, които пристигнаха от Великобритания, носят имената Манфред и Анете, разказаха природозащитниците.

„Училище за лешояди“ е програма, координирана от БДЗП и изпълнявана в тясно сътрудничество със "Зелени Балкани", Зоопарк - Прага и Европейската асоциация за зоопарковете и аквариумите, посочиха от организацията. Програмата цели египетски лешояди, излюпени в плен, да се подготвят за живота в дивата природа. В продължение на два месеца птиците живеят под наблюдение в голяма волиера, наблюдават дивите си събратя, които живеят около нея, научават каква храна ще откриват в природата, как да кацат на дървета и тренират летателните си умения. В първите седмици след освобождаването им те ще бъдат наблюдавани от експертите от БДЗП и доброволци.

Египетските лешояди са един от най-застрашените видове в природата. В световен мащаб те са по-застрашени от изчезване от голямата панда. В България в момента гнездят едва 36 двойки, казаха още от дружеството.

Преди дни международният проект „Нова надежда за египетския лешояд“, който е координиран от БДЗП, беше определен за една от най-успешните природозащитни инициативи в наградите на програма LIFE на Европейската комисия.