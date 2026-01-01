От 18 май 2025 г. се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по бул. „Ал. Стамболийски“ в участъка от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, съобщиха от Центъра за градска мобилност.

Възстановява се маршрутът на трамвай № 10, а трамвай № 8 продължава по постоянния си маршрут.

Разкрива се нова трамвайна линия № 13, която ще се движи от МС „Витоша“ до гара Захарна фабрика.

Променя се маршрутът на трамвай № 1

Промените ще важат до 17 ноември 2026 г.

