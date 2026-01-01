Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че плановете за укрепване на фронтовите части на границата с Южна Корея, както и на други основни части, са ключови за „по-задълбочено възпиране на войната“, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на севернокорейската агенция ЦТАК

Ким е заявил това снощи на среща с командирите на дивизии и бригади във въоръжените сили, съобщи ЦТАК. Той е призовал за „коригиране на системата за обучение и разширяване на практическите учения, за да се отразят промените в съвременната война и развитието на севернокорейската армия.

Ким също така е заявил, че планираните проекти трябва да предефинират оперативните концепции в съответствие с модернизацията на военното и техническо оборудване и да се приложат към бойната подготовка на подразделенията.

Според севернокорейската медия Ким е подчертал значението на идеологическата лоялност и бдителността срещу „заклетия враг“ – термин, който Северна Корея използва за Южна.