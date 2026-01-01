Генералният директор на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че Северна Корея засилва ядрения си капацитет, предаде Ройтерс.

Гроси каза пред журналисти в Сеул, че ядрения надзорен орган на ООН е установил бързо нарастване на активността в Центъра за ядрени изследвания "Йонбьон", включително на петмегаватовия реактор, инсталацията за преработка, реактор с лека вода и други съоръжения.

Генералният директор на МААЕ отбеляза, че Северна Корея вероятно разполага с няколко десетки ядрени бойни глави.

По-рано Пхенян осъди като "сериозна провокация" най-новия годишен дипломатически доклад на Япония, в който Северна Корея е определена като "заплаха", предаде Ройтерс. Известният като "Синята книга" доклад всяка година представя официалните външнополитически позиции на Токио.

Представител на севернокорейското външно министерство заяви, че начинът, по който е описан ядреният арсенал на Пхенян в тазгодишния доклад, представлява "сериозна провокация, нарушаваща суверенните права" страната.

Призивът на Токио за пълно ядрено разоръжаване е "анахронично и уклончиво твърдение", каза още севернокорейският дипломат, като добави, че ядрената програма на Пхенян има отбранителни цели.

Северна Корея неведнъж е обвинявала Япония в амбиции "да притежава ядрени оръжия", както и в сътрудничество с Вашингтон за "разработването на ракети".

По-рано този месец Пхенян заяви, че севернокорейската армия е провела редица изпитания, включително на ракети с касетъчни бойни глави, които могат да причиняват сериозни инфраструктурни щети.