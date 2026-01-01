Световната здравна организация (СЗО) обяви в неделя огнището на ебола в Демократична република Конго и Уганда за „извънредна ситуация в общественото здраве от международно значение“, тъй като съществува риск от разпространение в съседни държави.

От СЗО уточниха, че огнището, причинено от щама Bundibugyo на вируса ебола, не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация, но страните, които граничат с ДР Конго, са изложени на висок риск от по-нататъшно разпространение на заболяването.

Здравната агенция на ООН съобщи, че към събота в провинция Итури в ДР Конго са регистрирани 80 предполагаеми смъртни случая, осем лабораторно потвърдени случая и 246 предполагаеми случая в поне три здравни зони, включително Буния, Руампара и Монгбвалу. Министерството на здравеопазването на ДР Конго заяви в петък, че 80 души са починали вследствие на новото огнище в източната част на страната.

Според СЗО настоящата епидемия — 17-ата в страната, откакто вирусът ебола е идентифициран за първи път там през 1976 г. — може да се окаже значително по-мащабна, предвид високия процент положителни проби и нарастващия брой предполагаеми случаи.

Организацията подчерта, че ситуацията е особено тревожна, тъй като към момента няма одобрени терапии или ваксини, специфични за щама Bundibugyo, за разлика от щама Заир, срещу който вече съществуват средства за лечение и превенция. Почти всички предишни огнища в страната са били причинени именно от щама Заир.

СЗО предупреди, че епидемията в ДР Конго и Уганда представлява риск и за други държави, като вече са регистрирани случаи на международно разпространение. Организацията препоръча на страните да активират националните механизми за управление на извънредни ситуации и да засилят трансграничния контрол и скрининга по основните вътрешни транспортни маршрути.

В столицата на Уганда — Кампала — в петък и събота са били потвърдени два на пръв поглед несвързани случая, включително един смъртен, при хора, пристигнали от ДР Конго. Лабораторно потвърден случай е регистриран и в столицата на ДР Конго — Киншаса — при човек, завърнал се от Итури.

СЗО препоръча заразените с вируса Bundibugyo и техните контактни лица да не пътуват в чужбина, освен при необходимост от медицинска евакуация.

Организацията настоява потвърдените случаи да бъдат незабавно изолирани, а контактните лица — наблюдавани ежедневно, като се ограничат вътрешните пътувания и се забранят международните пътувания за период от 21 дни след възможна експозиция.

В същото време СЗО призова държавите да не затварят границите си и да не ограничават търговията и пътуванията от страх, тъй като подобни мерки могат да доведат до нерегламентирано преминаване на границите без необходим контрол.

Гъстите тропически гори на ДР Конго се считат за естествен резервоар на вируса ебола.

Според Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията вирусът, който често е смъртоносен, причинява висока температура, болки в тялото, повръщане и диария. Заболяването се предава чрез директен контакт с телесни течности на заразени хора, замърсени предмети или тела на починали от болестта.