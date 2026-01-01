Саудитска Арабия съобщи за нови атаки с дронове през нощта. Три безпилотни летателни апарата са били прехванати и унищожени след влизане в нейното въздушно пространство от съседен Ирак, предаде ДПА.

Дроновете са били свалени вчера сутринта, съобщи министерството на отбраната на Саудитска Арабия в социалната мрежа „Екс“. То допълни, че кралството си запазва правото да реагира по време и място по свой избор.

Обединените арабски емирства по-рано съобщиха за атака с дронове срещу атомната електроцентрала „Барака“, разположена западно от Абу Даби.

Министерството на отбраната на ОАЕ по-късно заяви, че три дрона, приближаващи се от запад, са навлезли във въздушното пространство на страната. Два са били прехванати, а трети е ударил генератор извън вътрешния периметър на сигурността на централата. Разследванията за произхода на дроновете продължават, съобщи министерството.

По време на настоящата криза в региона Иран отговори на атаките на САЩ и Израел с ракетни удари и удари с дронове по цели в Израел и в региона на Персийския залив.

Прекратяването на огъня в конфликта е в сила от началото на април и наскоро беше удължено едностранно от президента на САЩ Доналд Тръмп. Регионалното напрежение обаче многократно е поставяло прекратяването на огъня на изпитание.

Съюзени с Техеран милиции в Ирак също са извършвали атаки в знак на солидарност с Иран.