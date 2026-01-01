През нощта в Саудитска Арабия бяха нанесени удари по нефтохимически комплекс в обширната индустриална зона на източния град Джубайл, съобщи източник на място, часове след като бяха ударени подобни съоръжения в Иран.

„Атаката предизвика пожар в заводите на SABIC в Джубайл. Звуците от експлозиите бяха много силни“, заяви източникът, имайки предвид Саудитската корпорация за основни индустрии.

Джубайл в източната част на Саудитска Арабия е дом на един от най-големите индустриални градове в света, където се произвеждат стомана, бензин, нефтохимикали, смазочни масла и химически торове.