Българска следа има и в песента на Малта на тазгодишната „Евровизия". Песента „Bella“ на певеца AIDAN събра международен екип, в който се включиха и български музиканти. Част от проекта беше реализирана със съдействието на Симфоничния оркестър на БНР, а зад организацията застанаха наши сънародници.

"В началото не се разбра, че става въпрос за песен за "Евровизия". Около 40 човека записахме само щрайх инструменти. БНР и Симфоничния оркестър са най-важните центрове за звукозапис в Източна Европа", каза пред NOVA координаторът международни проекти на Симфоничния оркестър на БНР Слав Славчев.

"Оркестрацията на песента се получи страхотно и тя е единствената песен, която няма добавени електронни звуци в нея, а е изцяло изсвирена от български инструменти", заяви медийният експерт на Малта Васил Иванов.

Самият AIDAN смята, че песента "Bella" е песен с лично послание и силна енергия. "След като с продуцента ми написахме песента, веднага започнахме да търсим оркестър, с който да я запишем. Всички ни препоръчаха Симфоничния оркестър на БНР", казва участникът в конкурса.

Още от началото страната заявява подкрепата си за DARA и участието на България в "Евровизия". "Тя е истински артист - начинът, по който изглежда и се представя", каза AIDAN.